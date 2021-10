UFFICIALE - Barcellona, Sergi Barjuan è il nuovo allenatore ad interim: il comunicato

L'allenatore ad interim del Barcellona sarà Sergi Barjuan. Ad annunciarlo sono i canali ufficiali del club catalano che tramite un comunicato informano come l'attuale tecnico del Barça B sarà provvisoriamente anche al comando della prima squadra. Questo finché i blaugrana non avranno messo sotto contratto il sostituto di Koeman a lungo termine. Di seguito ecco cosa si legge nella nota del club: "L'FC Barcelona informa che Sergi Barjuan , attuale allenatore del Barça B, assumerà temporaneamente la direzione tecnica della prima squadra. La posizione provvisoria in panchina della prima squadra si chiuderà non appena il Club chiuderà l'assunzione di un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Ronald Koeman. Il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta presenterà Sergi Barjuan alla prima squadra questo pomeriggio prima dell'allenamento alla Ciudad Deportiva. Sergi Barjuan sarà presente ai media domani, venerdì, dalle 13:00, nella sala stampa della Città dello Sport in occasione dell'anteprima della partita Barça-Alavés, in un'apparizione con il presidente Joan Laporta".

IL RESTO DEL COMUNICATO - "Sergi Barjuán sta attualmente vivendo la sua terza fase al Club, dopo essere stato un giocatore della prima squadra per nove stagioni (1993-2002), allenatore della Juvenil B tra il 2009 e il 2011 e attualmente è l'allenatore del Barça B. Nato a Les Franqueses del Vallès il 28 dicembre 1971, da titolare ha giocato un totale di 460 partite, nelle quali ha segnato 14 gol. Era un terzino sinistro con molta corsa, veloce, resistente e forte. Ha lasciato il Club nel 2002 e prima di ritirarsi ha giocato per tre stagioni nell'Atlético de Madrid (2002-2005). Da giocatore del Barça ha vinto un totale di 9 titoli: tre campionati (1993/94, 1997/98, 1998/99), una Coppa delle Coppe (1996/97), una Supercoppa Europea (1997), due Coppe (1996/97, 1997/98) e due Supercoppe spagnole (1994 e 1996). Già da allenatore, Barjuan ha iniziato la sua carriera con il suddetto periodo alla Juvenil B del Barça, e in seguito ha diretto squadre come Recreativo de Huelva (2012-2014), UD Almería (2015) e RCD Mallorca (2017), prima di intraprendere un nuovo esperienza nel campionato cinese con Hangzhou Greentown (2017-2019). Ora assumerà temporaneamente la direzione tecnica della prima squadra".