UFFICIALE - Cristiano Ronaldo lascia la Juve e torna al Manchester United

Sul finire della finestra di mercato estiva ecco un'ufficialità che fa rumore: Cristiano Ronaldo è di nuovo un giocatore del Manchester United, il portoghese dice addio alla Juventus dopo tre stagioni in bianconero. Di seguito il comunicato comparso sul sito dei Red Devils: "Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo soggetto all'accordo dei termini personali, visto e visite mediche. Cristiano, 5 volte Pallone d'Oro, ha vinto oltre 30 trofei durante la sua carriera, comprese 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 7 campionati fra Inghilterra, Spagna e Italia e l'Europeo col Portogallo. Nella sua prima avventura allo United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti nel club non vedono l'ora di dare il bentornato a Cristiano a Manchester".