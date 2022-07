UFFICIALE - La Fiorentina ha il suo nuovo centravanti: ecco Jovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Luka Jovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Italiano rinforza il suo pacchetto offensivo con l'attaccante serbo arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid. Il giocatore ha svolto questa mattina le visite mediche e raggiungerà nelle prossime ore i compagni in ritiro. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Jovic dal Real Madrid CF. Jovic, nato a Bijeljina (Bosnia) il 23 dicembre 1997, è cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa Belgrado e, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie del Benfica, dell’ Eintracht Francoforte e del Real Madrid mettendo a segno 60 gol in tutte le principali competizioni. Il nuovo attaccante viola annovera nel suo palmarès una Champions League, due Campionati Spagnoli, due Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Germania ed ha vestito in 26 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Serba segnando 9 gol".