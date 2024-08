UFFICIALE - Lazio | Cataldi è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione di acquisto il contratto sportivo del calciatore Danilo Cataldi a favore dell`ACF Fiorentina". Con queste parole, pubblicate sul sito della Lazio, è stato ufficializzato il trasferimento del centrocampista a Firenze. Come anticipato, è giunto già in città, pronto per iniziare una nuova avventura sotto la guida di Palladino.

