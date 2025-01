UFFICIALE - Lazio, Crespi saluta il Sudtirol: ecco la nuova destinazione

L'impatto con il Sudtirol non è stato quello che sperava Valerio Crespi. L'attaccante, trasferitosi in estate dalla Lazio, non è riuscito mai a imporsi e conquistarsi un posto da titolare, terminando la prima metà di stagione con 14 presenze, ma solo 198' giocati e senza segnare neanche un gol. Motivo per cui, di comune accordo con le due società, l'attaccante classe 2004 ha deciso di lasciare il Tirolo per affrontare una nuova avventura con la casacca della Feralpisalò, squadra che milita nel Girone A di Serie C e che attualmente occupa la terza posizione in classifica. Un piccolo ridimensiomento di categoria, ma solo per trovare continuità e ulteriori margini di crescita. Ad annunciare il trasferimento è stata la stessa società lombarda con il seguente comunicato ufficiale.

"Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. L'attaccante classe 2004, che indosserà la maglia numero 17, ha firmato un contratto che lo legherà ai Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025. A Valerio il più cordiale benvenuto a Salò".