UFFICIALE - Lazio, Popadinova lascia l'Italia: la nuova meta

Evdokija Popadinova lascia la Lazio. Con un annuncio sul proprio profilo Instagram, l'ormai ex giocatrice biancoceleste ha annunciato di aver lasciato l'Italia - dove ha vestito anche le maglie di Napoli e Sassuolo - per trasferirsi in Australia, al Brisbane Roar, parlando così ai microfoni ufficiali del club: "Sono davvero emozionata di giocare in Australia. Questo è stato un mio grande sogno per diverso tempo e ora sono grata di avere questa opportunità. Ho seguito il campionato negli ultimi anni e non vedo l’ora di scendere in campo e rappresentare il Brisbane Roar. Questa maglia sarà la mia seconda pelle per la prossima stagione, e sono così pronto ed emozionato per quello che verrà. L'obiettivo rimane lo stesso di sempre, ovvero vincere più partite possibili".