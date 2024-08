UFFICIALE - Lazio Women, dalla Fiorentina arriva Zanoli: il comunicato

Altro colpo in entrata per la Lazio Women, nell'ultima ora il club ha ufficializzato l'arrivo di Martina Zanoli dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato diramato tramite i canali ufficiali: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Martina Zanoli dall’ A.F.C. Fiorentina. Difensore classe 2002, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Mozzanica con cui esordisce anche nella massima serie, si trasferisce prima all`Orobica e successivamente alla Fiorentina dove colleziona anche quattro presenze nella UEFA Women`s Champions League e due nella Supercoppa Italiana. Nelle ultime due stagioni, la calciatrice di Treviglio ha anche vissuto due brevi esperienze in Serie A con la maglia del Como Women. Benvenuta Martina!".

