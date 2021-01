UFFICIALE - Lazio Women, esonerato Seleman: in panchina Carolina Morace

La Lazio Women comunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni. La Lazio Women annuncia, inoltre, di aver definito un accordo con l’allenatrice Carolina Morace cui viene affidata da domani la guida tecnica della Prima squadra e con Nicola Jane Williams, come allenatore in seconda.