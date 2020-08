UFFICIALE - Maran è il nuovo allenatore del Genoa: esonerato Nicola

Le strade di Davide Nicola e del Genoa si sono separate. Il club ligure ha deciso di esonerare il suo allenatore che era subentrato a Thiago Motta a metà stagione. Nicola ha centrato l’obiettivo salvezza ma questo non è bastato. Il presidente Preziosi ha deciso di scegliere una nuova guida per il prossimo anno. Rolando Maran, ex Chievo e Cagliari, sarà il nuovo tecnico rossoblù. Lo ha reso noto il Genoa tramite un comunicato ufficiale. Il tecnico ha firmato fino al 2022.