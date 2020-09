UFFICIALE - Morrison ritrova Kishna: è un giocatore dell'ADO Den Haag - FT

Inizia una nuova avventura per Ravel Morrison. Il calciatore inglese cambia maglia e si accasa all'ADO Den Haag. La società de L'Aia ha annunciato ufficialmente l'acquisto del centrocampista, che ritrova Ricardo Kishna: 5 anni fa si trasferirono nella stessa sessione di calciomercato alla Lazio, oggi in Olanda.

