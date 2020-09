Lazio, l'agente di Muriqi: "Covid? Sta bene, la società non ha comunicato nulla..."

Quello di Vedat Muriqi è un giallo. Stavolta non c’entra la trattativa di mercato con il Fenerbahce, ma la presunta positività al Covid-19 dell’attaccante. La notizie è stata rilanciata ieri sera da alcuni media turchi, poi ripresa in Italia. La Lazio è (stranamente) rimasta in silenzio, non comunicando nulla in merito. Ora ad aggiungere un nuovo capitolo alla questione ci pensa Haluk Canatar, agente del kosovaro, che, ai microfoni di Periscope, parla così: “Muriqi sta bene. La sua positività? La Lazio non ha detto nulla in merito…”, ha glissato il procuratore. Non resta quindi che attendere una comunicazione ufficiale della Lazio. Anche se non si capisce perché, se il tampone avesse dato esito negativo, il giocatore non sia a Roma ad allenarsi (seppur in modo differenziato, visto l’infortunio muscolare patito ad agosto) con la sua nuova squadra. Non resta che attendere per avere maggiore chiarezza sulla questione.