UFFICIALE - Ribery lascia la Fiorentina: il comunicato del club viola

Le strade di Frank Ribery e della Fiorentina si separano. Il fantasista francese non ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto che scadeva il 30 giugno 2021 e si libera a parametro zero. L'ex Bayern Monaco saluta dunque Firenze dopo due anni in maglia viola e dovrà cercare una nuova avventura. Il club di Commisso lo ha salutato con un post sui propri social. Il messaggio per il francese è semplice e diretto: "Grazie".