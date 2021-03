UFFICIALE - Serie A, Inter - Sassuolo rinviata: il comunicato della Lega

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara INTER - SASSUOLO, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle 20:45 e valida per la 9^ giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM". Con questo comunicato ufficiale la Lega ha definitivamente spento tutti i dubbi sulla possibilità di disputare ugualmente la partita di campionato tra nerazzurri e neroverdi, nonostante l'Ats di Milano abbia disposto la sospensione dell'attività agonistica fino a domenica compresa per la squadra di Conte.