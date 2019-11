UFFICIALE - Serie A, rinviata Lecce-Cagliari: ecco quando si recupera

Lecce-Cagliari, che doveva chiudere la giornata di A, è stata prima posticipata e poi rinviata per via delle condizioni meteo. La decisione presa dall'arbitro Mariani, dopo un sopralluogo coi due capitani Lucioni e Nainggolan. Al Via del Mare piove da diverse ore ed è anche saltata la corrente per qualche minuto, con tutto lo stadio rimasto al buio. Probabile recupero domani, lunedì 25 novembre, alle ore 15.