Ultima di Piqué, il Camp Nou si commuove: squadra con maglia numero 3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gerard Piqué con il cuore infranto saluta il Barcellona e il calcio. Il campione ha deciso giorni fa di ritirarsi dal mondo calcistico appendendo gli scarpini al chiodo. L'ha annunciato con un video commovente che ripercorre tutta la sua storia. E oggi infatti, contro l'Almeria è la sua ultima partita ufficiale e per questo nel pre partita, il Camp Nou ha voluto salutare il terzo giocatore più vincente della sua storia. Come riporta Tuttomercatoweb.com, tra gli applausi scroscianti del pubblico, Piqué è sceso in campo ammirando la bellezza con due occhi pieni di emozione, assieme ai suoi due figli. Gerard è stato così accolto e abbracciato dai suoi compagni di squadra che indossavano una maglia con il numero 3 e la scritta "S3mpre" sul petto. Un addio che lascerà per sempre un segno indelebile non solo nella storia del club, ma anche del calcio mondiale.