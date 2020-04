UnFantacalcioAlCoronaVirus, la raccolta fondi dei fantallenatori: come partecipare

L'Italia sta giocando la partita più importante, quella contro il Coronavirus. Anche il mondo del Fantacalcio, al pari di squadre di calcio, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, ha deciso di dare il proprio contributo, aprendo una raccolta fondi in favore delle strutture ospedaliere. Lo scopo è quello di aumentare le potenzialità delle terapie intensive, già sature, per consentire ai propri ammalati di essere curati nelle migliori condizioni possibili. Il ricavato, si legge su fantacalcio.it, sarà devoluto, in collaborazione con DiamoUnaMano ONLUS, alla Regione Campania, che ha istituito un conto corrente ad hoc. Con la donazione si parteciperà a un'estrazione: in palio una giornata in redazione insieme a Riccardo Trevisani, uno dei dieci "campioncini" personalizzati con la propria immagine e una Skype Call con il noto giornalista di Sky Sport e il team di fantacalcio.it.

