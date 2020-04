Tardelli risponde a Lotito: "Lasciamo parlare la scienza, impossibile azzerare i contagi"

Lo storico ex calciatore di Juventus e Inter Marco Tardelli ha risposto a distanza a Claudio Lotito che, nell'intervento alla radio ufficiale, aveva parlato di mancanza di rischi nel tornare ad allenarsi in un ambiente sanificato con tutte le misure di preventive in atto. Di seguito alcune sue dichiarazioni, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Lasciamo parlare la scienza. Se non c'è totale sicurezza, non si torni in campo. Il calcio è gioco di contatto, azzerare i rischi è impossibile. Non sappiamo neanche se chi ha avuto il virus tornerà perfettamente sano".

