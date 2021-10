Ungheria - Albania decisa nel finale da Broja: solo panchina per Strakosha, 90' in campo per Hysaj

Buone notizie per i due giocatori della Lazio chiamati dall'Albania per gli impegni di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. Thomas Strakosha ed Elseid Hysaj possono infatti festeggiare la vittoria della propria nazionale sull'Ungheria, arrivata grazie al gol di Broja all'80'. Il portiere, che stagione ha difeso i pali biancocelesti solamente in occasione delle gare d'Europa League, è rimasto in panchina: il titolare scelto dal ct è Etrit Berisha. Novanta minuti in campo, invece, per il difensore, che ha ritrovato mister Sarri dopo averci lavorato insieme sia a Empoli che a Napoli. Alla Puskas Arena di Budapest, il classe '94 è stato schierato dall'inizio da Edy Reja, che solo raramente ci rinuncia. Pedina fondamentale dello scacchiere della Lazio, anche con l'Albania è uno degli irrinunciabili. E questa sera, dopo aver mal digerito la brutta sconfitta in campionato contro il Bologna, può "rifarsi" con un bel successo conquistato in extremis. Ricordiamo che la nazionale condivide in girone con Inghilterra, Polonia, Ungheria, Andorra e San Marino.

