Nuovo stadio Milano, Sala: "Presto incontrerò Inter e Milan"

Giuseppe Sala, appena confermato sindaco di Milano, durante la conferenza stampa di presentazione della giunta ha parlato anche del nuovo stadio: "Inter e Milan mi hanno chiesto di incontrarli e lo farò presto. Non la settimana entrante perché abbiamo un po' di cose da fare, poi 3-4 giorni vorrei riposarmi anche io. Ma dopo sì, sarà il momento". C'è chi non è favorevole al progetto dello stadio: "Non tutti la vedono allo stesso modo ma tutti sanno che alla fine sarò io a decidere. Di sicuro ci sono tanti temi da affrontare con le società ma non possiamo tenerli in ballo a lungo".

