Lazio, Immobile spera di tornare contro l’Inter: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La lesione al semimembranoso della coscia destra riscontrata nella gara contro la Lokomotiv Mosca ha imposto a Ciro Immobile di fermarsi per una decina di giorni. L’attaccante biancoceleste spera però di tornare in campo il prima possibile in vista dell’Inter. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c’è ottimismo ma bisogna essere cauti. Immobile sta seguendo le terapie, si reca a Formello due volte al giorno ma per avere la certezza che sarà in campo sabato 16 contro per sfidare Inzaghi ci vuole ancora qualche giorno. Il via libera dovrebbe arrivare agli inizi della prossima settimana, tra lunedì e martedi e, qualora la risposta dovesse essere positiva, il capitano della Lazio riprenderà gradualmente il lavoro. Prima inizierà a correre poi si aggregherà in gruppo e poi si vedrà se sarà definitivamente pronto per il ritorno in campo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, bellezza e compattezza: con Sarri per respingere la tempesta