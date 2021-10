Lazio a lezione di Sarrismo: ripetizioni di tattica durante la sosta per tornare al top

A lezione di Sarrismo. Il tecnico della Lazio sta sfruttando la sosta per un "ripasso veloce" di schemi, concetti tattici, movimenti con e senza palla. Gli alti e bassi di cui s'è resa protagonista la squadra fino a questo momento sono figli delle difficoltà per il collettivo di calarsi nel nuovo tipo di calcio dell'allenatore toscano. Ecco allora che la sosta sembra arrivare nel momento più opportuno. Sarri è un maestro di calcio e le sue sessioni sono in tutti i casi una gioia per gli occhi, ma quando c'è la possibilità di lavorare senza gare dietro l'angolo, il discorso diventa ancora più interessante.

A LEZIONE DI SARRISMO - Durante la prima settimana di sosta, Sarri ha concesso due giorni di riposo: la squadra si ritroverà a Formello solamente lunedì. Il lavoro è dedicato, in particolare, a tutti quei calciatori che stanno facendo più fatica ad immergersi nel "sarrismo". Come, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lazzari e Luis Alberto. L'ex Spal ha finora pagato pegno nel passaggio da quinto di centrocampo a esterno basso: in fase di spinta può essere devastante, ma in fase difensiva deve migliorare. Con il "Mago", invece, ha lavorato molto di più sulla testa: per lui si tratta solamente di disporsi maggiormente al sacrificio. E l'operazione-recupero sembra aver portato i primi frutti: il sorriso dello spagnolo in allenamento ne è la conferma.

GLI ULTIMI - Simile, ma con premesse diverse, il discorso con Zaccagni e Basic, ultimi acquisti del calciomercato biancoceleste. Non hanno preso parte al ritiro di Auronzo di Cadore, non hanno potuto apprendere tutte le lezioni tattiche impartite da Sarri: in questi giorni il tecnico li ha istruiti a dovere. E mentre l'ex Verona ha dovuto combattere con un problema fisico dal quale ha recuperato, il croato ha fatto registrare buoni progressi culminati nell'ottima prova e nel gol contro la Lokomotiv.

