Nations League, Italia-Belgio: dove vedere la partita in tv e streaming

Non c'è stato niente da fare per Italia e Belgio. Entrambe hanno perso le rispettive semifinali e in finalissima ci saranno Spagna e Francia. Gli Azzurri e i Diavoli Rossi si dovranno accontentare della finalina valida per il terzo e quarto posto di Nations League in programma all'Allianz Stadium di Torino alle ore 15.00 di domenica 10 ottobre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai Uno che detiene i diritti per trasmettere le partite della nazionale azzurra, ma può essere seguito anche in streaming su Rai Play.