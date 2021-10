Inter, problema superato per Lautaro: ma per la Lazio è una corsa contro il tempo

RASSEGNA STAMPA – Prima della sfida contro il Paraguay dall’Argentina arriva notizia dell’indisponibilità di Lautaro Martinez, causa un affaticamento muscolare dovuto al sovraccarico di partite giocate. Si accendono le spie in casa Inter, ci sarà contro la Lazio? Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’attaccante neroazzurro avrebbe superato il fastidio e sarebbe dunque disponibile per tornare in campo contro l’Uruguay nella notte italiana tra domenica e lunedì. Il suo rientro in Italia potrebbe essere facilitato dal fatto che sia diffidato e un cartellino giallo nella prossima gara gli permetterebbe di rientrare anticipatamente venerdì. Se tutto dovesse andare secondo i piani, Inzaghi potrebbe schierarlo. Il tecnico neroazzurro ci spera ma la situazione tiene tutti col fiato sospeso. È una corsa contro il tempo, non resta che attendere ulteriori sviluppi.

