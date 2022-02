USA-Nuova Zelanda femminile, Moore la combina grossa: tre autogol in 31'

Ciò che è successo in Nevada ha dell'incredibile. Quanto accaduto durante USA-Nuova Zelanda, match valido per la SheBelievesCup femminile 2022, forse non si era mai visto su un campo di calcio. Allo stadio di Carson i padroni di casa si sono imposti con un roboante 5-0 sulla squadra oceanica. Una gara senza storia indirizzata subito nel primo tempo anche grazie all'aiuto degli ospiti. I primi tre gol, infatti, sono tutti della Nuova Zelanda ma tutti e tre nella porta sbagliata. E a firmare l'autogol è sempre la stessa persona. Si tratta di Meikayla Moore, difensore classe 1996 di proprietà del Liverpool, che dal quinto al trentaseiesimo minuto, firma un'incredibile tripla autorete. La sua partita terminerà qualche minuto dopo. Al 40' il mister la richiama in panchina e al suo posto entra Stott. Non è di certo una serata indimenticabile per il difensore neozelandese.