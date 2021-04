Vaccini | Da AstraZeneca spray al Vaxart in pillole: il futuro anti-Covid

Non più solo ago e siringa. La svolta nella battaglia vaccinale al covid-19 passa attraverso le novità della medicina. Nei laboratori di tutto il mondo infatti, si stanno elaborando nuovi vaccini che hanno modalità di somministrazione diverse dalla semplice iniezione. La grandi novità che presto verranno presentate su vasta scala saranno talmente innovative da diventare di comune utilizzo quotidiano. Si parla infatti di vaccini spray o in pillole e addirittura ‘stampabili’, in modo da essere spediti in ogni parte del globo e fatti in casa.

AstraZeneca e la versione Spray

La società biotecnologica Cadagenix, con sede a Farmingdale, New York, sta lavorando alla versione vaccinale: spray nasale. Questa tipologia di vaccini si base su un virus depotenziato di Sars-Co-v-2, capace di stimolare la risposta del sistema immunitario. Attualmente la sperimentazione è in fase 1, con risultati molto promettenti. AstraZeneca intanto, è pronta a partorire la versione spray del suo siero. Il gruppo di Oxford in collaborazione con Cadegenix è convinto che lo spray nasale produrrà una risposta importante su polmoni, gola e naso.

Sputnik V – Spray

Anche la Russia non si ferma. Gli scienziati di Putin infatti stanno sperimentando lo Sputnik V, in versione spray e da quanto emerge dall’Istitute of Epidemiology and Microbiology la versione nasale sarà pronta entro dicembre.

Pillole

La soluzione via bocca arriva invece dalla Vaxart con sede in Usa. “Il vaccino viene da te”, dice Sean Tucker l’ad dell’Azienda. Le compresse progettate sono ancora in fase embrionale a livello di sperimentazione. Questo tipo di vaccini sembrano sollecitare risposte dai linfociti T nel sangue e dagli anticorpinel rivestimento nasale. Nuove frontiere, nuove armi affilate per disinnescare la pandemia. L’arma di diffusione di massa, per ridurre al minimo gli effetti del covid-19 e riconquistare al più presto i ritmi della vita d’un tempo.