Valcareggi su Chiesa: "Non è alla portata della Lazio. Il suo futuro..."

© foto di Federico De Luca

Quale futuro per Federico Chiesa? Per esprimere il suo pensiero è intervenuto Furio Valcareggi, agente FIFA, ai microfoni di Dotsport.it. Secondo lui l'esterno bianconero non sarebbe alla portata dalla Lazio. Queste le sue parole: "Chiesa? Mi sorprende che la Juventus faccia un affare pessimo come questo. Chiesa chiede uno stipendio coerente con le sue qualità. Parliamo del miglior esterno in Italia e probabilmente in Europa. Se lo prendesse il Napoli farebbe un colpo eccezionale. Diventerebbe di diritto una serissima pretendente per il titolo".

"Più ancora di quanto non lo sia già. Non penso sia alla portata della Lazio invece, ma le vie del mercato sono infinite e a volte sono imprevedibili. Mi sorprende sia che Giuntoli sia che Thiago Motta siano disposti a dare via un giocatore come Chiesa. Non so di chi è la responsabilità maggiore, ma è una scelta che considero sbagliata. E la responsabilità sarebbe di tutti. La Juventus partirà come di consueto con l’obiettivo, più o meno dichiarato, di vincere lo scudetto. Non so però se ne è in grado”.