Valencia, Celades bacchetta Gasperini: "Avrebbe dovuto avvertire i medici"

Ha fatto molto discutere la polemica a distanza tra il Valencia e Gasperini, in seguito all'intervista rilasciata sulla partita del Mestalla. Il tecnico dell'Atalanta ha ammesso di aver avuto sintomi simili a quelli causati dal coronavirus (che ha successivamente avuto), ma di essere comunque partito alla volta della Spagna. Sulla questione è tornato l'allenatore del Valencia Celades: "Se tutto quello che è stato detto venisse confermato... È stato lui stesso a dire quelle cose e non riguarda solo lui, ma tutti quelli che in quel momento pensavano di aver contratto il virus. Avevamo già abbastanza informazioni sulla pericolosità del Covid-19, anche se la partita doveva giocarsi a porte chiuse. Chiaramente, qualsiasi componente della sua squadra o della nostra avrebbe dovuto avvertire i medici se pensava di avere il virus".