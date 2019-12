Van Basten e la frase nazista: l'EA Sports lo esclude da FIFA 2020

Intorno a Marco Van Basten si è scatenata una bufera. Al termine di un collegamento televisivo aveva pronunciato la frase "Sieg Heil", tipica espressione riconducibile al mondo del nazismo. Proprio per questo l'ex Milan era stato sospeso da Fox Sport. Ora, anche l'EA Sports ha deciso di bandirlo temporaneamente da Fifa 2020. Infatti, Van Basten non potrà essere utilizzato in FUT. Proprio nel gioco apparirà il seguente messaggio: "Poichè intendiamo rispettare il nostro impegno in favore dell'uguaglianza e della diversità all'interno del nostro gioco, abbiamo deciso di escludere gli oggetti ICONA di Marco Van Basten dai pacchetti, dalle SCR e da FUT Draft fino a nuovo ordine".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE