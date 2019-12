Varriale: "Lazio bestia nera della Juventus, Supercoppa Italiana meritata"

La Supercoppa è della Lazio, la Juventus è stata sconfitta per la seconda volta. Ai microfoni della Rai, Enrico Varriale ha commentato la finale: "Ha vinto meritatamente la squadra che ha interpretato meglio la partita. Sia nel primo che nel secondo tempo quando c’è stato da accelerare la Lazio l’ha fatto molto bene. Si conferma la bestia nera della Juventus, è riuscita a batterla per ben due volte. Un 2019 più che positivo per i biancocelesti, che insidia Inter e Juventus anche in campionato”.

