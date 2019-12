Lazio, Luis Alberto: "Sembrava impossibile, ma questa squadra è fortissima!"

Luis Alberto, al termine della vittoria contro la Juventus che ha consentito alla Lazio di alzare al cielo la Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Faccio il mio per la squadra. Abbiamo lavorato per alzare questo titolo, tutti dicevano che era impossibile ed invece abbiamo vinto. Dobbiamo continuare su questa strada, i tifosi devono stare con noi fino alla morte. Arriverà qualche momento in cui la squadra avrà bisogno di loro, loro dovranno essere il dodicesimo in campo. Nessuno si aspettava di vincerne otto di fila e di sconfiggere anche oggi la Juventus. Questa squadra è troppo forte. Un obiettivo è stato già raggiunto. Ho parlato con gli amici, avevo tanta fiducia. La Coppa torna a casa con noi, dobbiamo continuare a credere di essere fortissimi”.

PAGELLE - Juventus - Lazio, Lulic...73! Dove l'hai messa Danilo? E Inzaghi la rincarta a Sarri

La Supercoppa è della Lazio! Altro 3-1, la Juventus si piega ancora

TORNA ALLA HOMEPAGE