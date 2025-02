Venezia, infortunio per Stankovic: il portiere esce in lacrime

TUTTOmercatoWEB.com

Brutta tegola per il Venezia e per Di Francesco che perde, per infortunio Filip Stankovic nella gara contro l'Udinese. Il portiere ha avvertito un forte dolore al ginocchio sinistro dopo un lungo rilancio in avanti e ha chiesto subito il cambio alla sua panchina. Il classe 2002 è uscito zoppicando, quasi in lacrime, con una vistosa fasciatura. Per lui si teme un lungo stop.