Venezia, si ferma Pohjanpalo: le sue condizioni verso la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Eusebio Di Francesco. Nell'ultima amichevole giocata dal Venezia contro l'Utrecht, Joel Pohjanpalo è stato costretto a uscire anzitempo dal campo per infortunio. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Secondo quanto riportato da TuttoVeneziaSport.it, il club ha comunicato che presto il finlandese svolgerà degli accertamenti per fare chiarezza sulle sue condizioni. Rischia qualche settimana di stop: il 18 agosto c'è l'esordio in Serie A contro la Lazio.