Ventura: “Far viaggiare i giocatori con le nazionali non ha senso”

Giampiero Ventura, ex allenatore dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la scelta di far viaggiare i calciatori in giro per il mondo durante la sosta per le nazionali: "Far viaggiare i calciatori per le Nazionali, riflettendo, oggi non ha molto senso. Uno spazio alle nazionali doveva essere dedicato perché incombono gli Europei. Sono le regole e quindi purtroppo bisogna giocare in ogni caso, anche se capitano in un periodo scomodo”.