Verón compie 46 anni: gli auguri della Uefa e della Serie A - FOTO&VIDEO

Juan Sebastian Verón spegne oggi 46 candeline. L'argentino ha deliziato tutti con le sue giocate sia in ambito nazionale che internazionale e per questo sia la Uefa che la Serie A hanno voluto celebrarlo. "Alta qualità, versatilità e carisma: tanti auguri Verón" ha scritto la Lega Serie A su Instagram, mentre la Uefa ha pubblicato il video di uno dei suoi gol più belli in Champions League con la maglia della Lazio su Twitter.

🇦🇷 Juan Sebastián Verón compie oggi 46 anni



Buon compleanno 🥳#UCL pic.twitter.com/2hxDMqUfIL — La UEFA (@UEFAcom_it) March 9, 2021