Verona - Brescia, cori razzisti: Balotelli lancia la palla sugli spalti

Cori razzisti a Mario Balotelli durante Verona - Brescia. L'episodio è accaduto al 54' della partita del Bentegodi, e ha scatenato la reazione dell'ex attaccante del Marsiglia: mentre si trovava all'altezza della bandierina ha scagliato il pallone verso gli spalti. Gioco interrotto dall'arbitro Mariani, con i giocatori che hanno calmato Balotelli. Match sospeso per tre minuti e annuncio con gli altoparlanti per cercare di far cessare i cori.

