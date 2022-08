Verona, Cioffi: "Chi vuole andar via alzi il braccino, ma nessuno l'ha fatto"

TUTTOmercatoWEB.com

Gabriele Cioffi è arrivato quest'estate sulla panchina dell'Hellas Verona. Oggi, nel corso della sua conferenza stampa il tecnico ha parlato anche di chi potrebbe lasciare il club. Ricordando l'affare Ivan Ilic, bloccato da Claudio Lotito in attesa di sviluppi sulla possibile cessione di Luis Alberto. Queste le parole di Cioffi in conferenza: "L'idea è stata ben chiarita questa settimana, nella quale ho ribadito che chi indossa la maglia del Verona deve essere orgoglioso, e deve dimostrare questo orgoglio in settimana. Chi non vuole restare deve alzare il braccino e chiedere di andare via. Se qualcuno l'ha alzato? Fortunatamente nessuno".