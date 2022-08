Verona, Cioffi: "Il mercato influenza i ragazzi, non sono abituati a queste pressioni"

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A è pronta a ripartire e tra le gare in programma nella giornata di Ferragosto c'è anche quella tra Verona e Napoli. Proprio il tecnico degli scaligeri Gabriele Cioffi in conferenza stampa ha parlato non solo del match ma anche delle continue voci di mercato che a suo dire influenzano in modo negativo alcuni giocatori: "Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. Pur essendo professionali, i nostri son ragazzi, non abituati a queste pressioni. Io mi aspetto una prestazione di orgoglio".