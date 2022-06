Verona, ds Marroccu: "Ecco chi sono gli incedibili. Ilic e Casale invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Francesco Marroccu rappresenta il dopo- Tony D'Amico per l'Hellas Verona. Oggi pomeriggio infatti c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo dei gialloblù nella sala conferenze della sede del club. Come riporta tuttomercatoweb.com, il nuovo ds si è espresso anche in orbita di mercato: "Chi sono gli incedibili? I portieri non si toccano, così come gli esterni di centrocampo. Veloso non si tocca, e anche Hongla o Caprari. Posso andare avanti: Dawidowicz, Ceccherini, abbiamo grandi aspettative su Coppola, Lasagna rimane... La squadra resterà quasi tutta".

Marroccu ha anche sottolineato quali siano i giocatori con più offerte pressanti. Tra questi sono stati fatti i nomi di Simeone, Ilic e Casale, giocatori accostati fortemente alla Lazio per questa sessione estiva di mercato. Queste le sue parole: "I giocatori più chiacchierati sono Simeone, Barak, Ilic e Casale: su di loro giornalmente devo dare delle risposte".