Verona, il presidente Setti indagato per autoriciclaggio

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è indagato secondo quanto riporta l'Ansa, dalla procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Scattato un sequestro nei suoi confronti, eseguito dalla Guardia di Finanza per 6,5 milioni di euro. Secondo gli inquirenti sarebbe questa la somma sottratta illecitamente alle casse della società calcistica, con lo scopo di ristrutturarne un'altra per impedirne il fallimento. Accertata inoltre un'operazione di "maquillage contabile " con cui l'imprenditore modenese avrebbe cercato di nascondere l'origine delle somme di cui si era appropriato.

