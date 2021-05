CONI, Malagò rieletto presidente per il quadriennio 2021-2024

Giovanni Malagò sarà ancora alla guida del CONI. Il presidente uscente è stato nominato nuovamente presidente per il quadriennio 2021-2024 nel corso della votazione tenutasi oggi. 72 i membri presenti e 71 i votanti. A favore di Malagò 55 voti, 13 per Renato Di Rocco, uno per Antonella Bellutti e due schede nulle.

