Verona, Juric avvisa: "La Lazio sta bene, sarà dura ma siamo motivati"

Alla vigilia del match tra Verona e Lazio, valido per la 30ª giornata di Serie A, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dei gialloblù:

LA PARTITA - "Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati. Il match d'andata? Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di applicazione della squadra per ottenere il risultato. Fu una bella giornata proprio per questo motivo".

RECUPERI - "Gunter non dall'inizio ma è a disposizione, Kalinic meglio questa settimana, Colley c'è, Ceccherini ha avuto un problemino ma si è allenato regolarmente. Rimangono fuori in pochi: Favilli, Vieira, questi. Miguel Veloso bene a livello di gioco, interpreta bene tante situazioni in cui ci fa giocare bene. Dall'inizio lui ha cambiato molto questa società, nel lavoro, nell'essere capitano, nel gestire varie situazioni".

DUBBI DI FORMAZIONE - "Terzo di sinistra in difesa? L'altra volta l'ha fatto Dimarco. Dobbiamo vedere, sarà una partita dura, con il Cagliari abbiamo fatto certe cose bene e altre male, situazioni che non dovrebbero succedere. Vedo i difensori bene, devo anche decidere come attaccare da dietro. Gunter non partirà titolare, sugli altri ho dubbi".