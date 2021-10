Verona - Lazio, Tudor: "Simeone? Una roba così non la vedevo da tanto"

Tudor a Dazn dopo il 4-1 del Verona alla Lazio: "All’intervallo ho detto alla squadra di non farci scappare questa vittoria, come successo le altre volte. I ragazzi sono stati intelligenti, la qualità della Lazio è uscita fuori ma noi siamo stati bravi. Noi giochiamo sempre uguale, dobbiamo andare sempre così a prescindere dal risultato. A metà secondo tempo la Lazio ha spinto di più perché era sotto e sono contento del 4-1 perché anche in quel frangente abbiamo tenuto più palla e colpito, chiudendo la partita. Simeone? Una partita così da un attaccante non la vedevo da tanto, non solo per i gol: tanta roba. Sono felice dell’umiltà dei ragazzi, lavorano e poi la qualità viene fuori".