Verona, Setti e la proposta per battere il Covid: "Vorrei regalare il vaccino agli abbonati"

Tanti, se non tutti, sono i club piegati finanziariamente dalla pandemia. I presidenti si trovano a dover fare i conti con i bilanci in rosso, senza una vera propria soluzione per tamponare le perdite. L'unico modo per sopravvivere è quello di cedere i pezzi pregiati della rosa, andandosi così a impoverire sul lato tecnico. Maurizio Setti, presidente del Verona, è stato intervistato da Tuttosport sulla questione: "Almeno 12-13 milioni a stagione. Le cessioni ci hanno permesso di limitare le perdite, ma hanno rallentato il progetto di crescita dell'azienda. Il rumore delle persone manca tantissimo. Spero che dopo Pasqua si torni a pensare ad almeno mille spettatori. Io ho anche un'idea: vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. Sarebbe uno sforzo importante ma i veronesi lo meriterebbero. Per ora non si può fare ma sono ottimista per il futuro".