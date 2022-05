Verona, Setti: “Faremo delle cessioni. Zaccagni? Dovevo tenerlo, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

In una lunghissima intervista a TeleArena, Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha fatto una panoramica generale sul calciomercato. Il numero uno scaligero ha fatto riferimento anche alla cessione di Zaccagni alla Lazio in estate e al successivo acquisto di Caprari. Queste alcune sue dichiarazioni: "Con Tudor sono stato chiaro: non so se la squadra verrà ridimensionata, sicuramente verrà cambiata. Per un imprenditore come me è fondamentale fare delle cessioni. Per come sono fatto io, credo che sia corretto promettere solo quello che si può fare. E devo fare un calcio che si auto sostiene. E quando arriva un’offerta importante per un giocatore, è il giocatore stesso a... vedere l’offerta. Certo, puntiamo sempre a migliorare. E i risultati si sono visti. Tieni Simeone? Tieni Barak? Tieni questo e quello? No, non lo possiamo fare. Ma poi: dovevo tenere Zaccagni. E, invece, ho preso Caprari che ha fatto più gol di Zac ed è stato chiamato in Nazionale. Non dobbiamo fossilizzarci. La società va messa al centro".