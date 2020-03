VIDEO - Coronavirus e record di morti, Papa Francesco, Mattarella, De Luca e Lazio con Giordano: il TG del 27/03

Appuntamento consueto con il nostro TG in tempo di epidemia da Coronavirus. oltre ad aggiornare sui dati della Protezione Civile e purtroppo sottolineare il record di morti, quest'oggi abbiamo avuto modo di parlare anche dello show di De Luca e della sua denuncia in diretta. Successivamente punto sul discorso di Mattarella e sulle preghiere del Papa dinanzi la Basilica di San Pietro. Ospite del giorno il bomber Bruno Giordano. Con lui Lazio e sport, rigorosamente da casa. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TELEGIORNALE O CLICCA PLAY A FONDO ARTICOLO