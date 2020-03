VIDEO - Tg3 Leonardo 2015, le ambulanze al Gemelli, la Lazio e le Olimpiadi con Pantano: il TG del 25/03

Conduttore radiofonico ma soprattutto grande sportivo. Stefano Pantano, schermidore, è l'ospite del giorno del nostro telegiornale. Anche oggi diversi gli argomenti trattati dal nostro format sapientemente condotto dal direttore Alessandro Zappulla. Dal rinvio delle olimpiadi al video virale del Tg3 Leonardo del 2015, passando per le ambulanze del Gemelli che ospitano malati in isolamento. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL TELEGIORNALE O SCORRI A FINE ARTICOLO CLICCANDO PLAY