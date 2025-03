Viktoria Plzen, il vice Trousil: "Siamo ancora in corsa per la qualificazione. All'Olimpico..."

Poco prima della partenza verso Roma in vista del match di Europa League contro la Lazio il vice allenatore del Viktoria Plzen, Jan Trousil ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club ceco: "Li attaccheremo così come fatto nella prima partita. Vogliamo essere pericolosi, siamo ancora in lotta per la qualificazione".

"L'andamento della prima partita ci ha dimostrato che possiamo imporre il nostro gioco. Crediamo che il modo in cui abbiamo giocato possa essere efficace anche fuori casa. Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere il pari il più a lungo possibile e colpire, ad esempio, verso la fine. È chiaro che se segnassimo il primo gol sarebbe vantaggioso per noi, ma l'importante è non subire gol".

"Olimpico gremito? Non sappiamo esattamente quanti tifosi ci saranno, ma lo stafio non sarà pieno, quindi non dovrebbe esserci un putiferio. Guardiamo avanti e puntiamo al passaggio del turno".