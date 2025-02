Viktoria Plzeň - Lazio, oggi parte la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Parte oggi la vendita dei tagliandi per Viktoria Plzeň - Lazio, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma il 6 marzo. I biancocelesti voleranno prima in Repubblica Ceca per esordire nella fase ad eliminazione diretta di Europa League, dopo aver dominato il girone unico; ma la gara cruciale per il passaggio del turno si giocherà a Roma, in casa tra le mura amiche. Ecco di seguito il comunicato della società con tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per Viktoria Plzeň - Lazio:

"La S.S. Lazio comunica che dalle 16:00 di oggi, giovedì 27 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Europa League in trasferta con il Viktoria Plzen di giovedì 6 marzo delle ore 21:00.

Prezzo del Settore Ospiti:

€ 35*

*(al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Capienza circa 600 posti.

Queste le nuove modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti:

FASE PRELAZIONE 1:

PRELAZIONE RISERVATA PER IL 33% DEI POSTI DISPONIBILI AI TIFOSI CHE HANNO ACQUISTATO IL BIGLIETTO PER ALMENO DUE TRASFERTE DI EUROPA LEAGUE DI QUESTA STAGIONE:

Dalle ore 16:00 di giovedi 27/2 fino alle ore 11:00 di venerdi 28/2.

Sara necessario inserire nel campo coupon il codice 032 …della propria Card Lazio Millenovecento:

- Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà possibile acquistare un solo biglietto.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato nella trasferta.

FASE PRELAZIONE 2:

PRELAZIONE RISERVATA PER IL 33% DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI ABBONATI CLASSIC E GLOBAL DI QUESTA STAGIONE:

Dalle ore 12:00 di venerdi 28/2 fino alle ore 16:00 dello stesso giorno.

Sara necessario inserire nel campo coupon il codice della propria Card Lazio:

- codice 032… per i possessori della Millenovecento

- codice EAG… per i possessori della Eagle Card.

- Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà possibile acquistare un solo biglietto.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato nella trasferta.

FASE VENDITA LIBERA:

VENDITA LIBERA RISERVATA PER IL 33% DEI BIGLIETTI PIU’ EVENTUALI INVENDUTI:

Dalle ore 17:00 di venerdi 28 febbraio fino alle ore 23:59 di domenica 2 marzo.

- Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà possibile acquistare un solo biglietto.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato nella trasferta.

INVIO DEL BIGLIETTO STADIO:

Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale che si riceverà nei giorni successivi via mail all’indirizzo dell’account Vivaticket utilizzato per l’acquisto. Il mittente della mail contenente il biglietto sarà noreply.sslazio@vivaticket.it

Si potrà salvare il proprio biglietto in formato elettronico/PDF nel cellulare ma si consiglia vivamente, per accedere allo stadio Doosan Arena di Plzen e assistere alla partita di presentare il biglietto in forma cartacea.

Nei prossimi giorni, comunicheremo i dettagli logistici di un eventuale Meeting Point e come arrivare allo stadio Doosan Arena di Plzen.

INDICAZIONI IMPORTANTI DEL VIKTORIA PLZEN:

I biglietti di tutti gli altri settori dello stadio non sono destinati ai tifosi della S.S. Lazio. Chiunque venisse in possesso di un biglietto che non sia il settore ospiti, il tifoso NON SARÀ AMMESSO ALLO STADIO IL GIORNO DELLA PARTITA E NON VERRA’ FATTO ALCUN RIMBORSO.

Ad ogni ingresso nei settori di casa verranno controllati i documenti d`identità cechi (o la conferma della residenza permanente in Repubblica Ceca).