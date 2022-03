Villarreal, infortunio per Alberto Moreno. Luis Alberto: “Forza fratellino” - FOTO

C'è grande apprensione in casa Villarreal. Nella gara contro l'Osasuna, persa dalla squadra di Emery per 1-0, Alberto Moreno, terzino sinistro del sottomarino giallo, ha riportato un problema al ginocchio, la cui entità desta molta preoccupazione. Il difensore andaluso ha fatto sapere che nei prossimi giorni svolgerà dei controlli medici per capire meglio l'entità dell'infortunio. Queste le sue parole su Twitter: "Preoccupato per quanto accaduto ieri. In questi giorni si faranno i test per conoscere l'esatta entità dell'infortunio. Ma qualunque esso sia, positività e buon umore. Grazie per il tuo supporto". Luis Alberto, suo compagno grande amico ed ex compagno di squadra al Siviglia e al Liverpool, ci ha tenuto a fargli un grande in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione. Il fantasista della Lazio ha pubblicato una storia Instagram aggiungendo: "Forza fratellino mio".