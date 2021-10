Vincenzo Paparelli, il figlio Gabriele: "Ricordo ancora quella stretta di mano"

Il 28 ottobre per tutto il mondo Lazio è il giorno del ricordo di Vincenzo Paparelli. Sono passati 42 anni da quel tragico giorno ma Vincenzo continua a rimanere nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti che durante Lazio - Fiorentina lo hanno omaggiato con un coro. Il figlio Gabriele sul suo profilo Facebook ha dedicato al padre un messaggio toccante: "Quella mattina mi è rimasta nel cuore la stretta della mia mano che non voleva lasciarti andare. Avevo otto anni ora ne ho cinquanta la striscia d'amore che mi hai lasciato addosso non svanirà mai". Il 28 ottobre 1979 quel maledetto razzo ha spento la vita di Vincenzo, che da allora veglia dal cielo sulla sua famiglia e sulla Lazio, a cui è legato da un filo eterno e immortale.